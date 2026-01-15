الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تأهيل المعلمين المصريين لتدريس اللغة والمناهج اليابانية، تفاصيل لقاء السيسي ووزير التعليم الياباني (صور)

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير التعليم الياباني
18 حجم الخط
ads

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماتسوموتو يوهي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وايواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، وكيتاياما كوجي، مدير عام الشئون الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وكوباتاكي ياسو، بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بالوزير الياباني، طالبًا نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإلى دولة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع اليابان في مختلف المجالات، ولا سيما التعليم.

كما أشاد الرئيس بالمساهمة اليابانية البارزة في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، وبالنجاح الذي حققه مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى اهتمام مصر بزيادة عدد هذه المدارس في مختلف المحافظات، وتعزيز مشاركة وزيادة عدد المديرين والخبراء اليابانيين القائمين على إدارتها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير الياباني أكد أنه سوف ينقل لإمبراطور اليابان ورئيسة الوزراء تحيات الرئيس، مشيرًا إلى أن زيارته إلى مصر هي أول زيارة خارجية له منذ تقلده مهام منصبه، مما يعكس حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، مؤكدًا أن مشروع المدارس المصرية – اليابانية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي والدعم الذي تقدمه اليابان لشركائها في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما وجه الوزير الياباني التهنئة على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، معربًا عن تطلع اليابان لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع اليونسكو والدكتور العناني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول آفاق تطوير العلاقات التعليمية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في تطوير المناهج المصرية، وإدخال مادة البرمجيات لحوالي ٧٥٠ ألف طالب وفقًا للمناهج اليابانية، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل المعلمين المصريين لتدريس اللغة والمناهج اليابانية، ودعم برامج تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما جرى بحث سبل توسيع نطاق المدارس اليابانية في مصر لتكون نموذجًا يمكن تعميمه في إفريقيا والمنطقة العربية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس الشكر لليابان لتعاونها مع مصر في كافة المجالات، وبالأخص مجال التعليم، معربًا عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة، وكذا زيادة أعداد الخبراء اليابانيين القائمين على إدارة تلك المدارس، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في الانضباط والرؤية التعليمية، والعمل على تكثيف برامج التبادل الطلابي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية قرار جمهوري توجيهات رئاسية ووزير التعليم الياباني
ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

الزمالك يرد على إيقاف القيد التاسع

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية