ملتقى توظيفي يوفر 1700 فرصة عمل بمشاركة 26 شركة في السويس الأحد المقبل

وزارة العمل، فيتو
أعلنت وزارة العمل عن افتتاح محمد جبران وزير العمل، يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، ملتقى توظيف بمحافظة السويس وذلك بمشاركة 26 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، لتوفير 1700 فرصة عمل في مجالات متنوعة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، في إطار دعم جهود الدولة لدمجهم في سوق العمل وذلك يوم الأحد المقبل. 

ويُقام الملتقى بمقر مركز التدريب المهني بحي عتاقة – التوفيقية، بجوار منتدى الشباب، ويأتي ضمن خطة وزارة العمل للتوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ودعت مديرية عمل السويس شباب المحافظة الراغبين في التقدم للفرص المتاحة إلى التسجيل المسبق من خلال الرابط المرفق مع هذا البيان، مع ضرورة التواجد في مقر الملتقى اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا خلال فعالياته، للاطلاع على فرص العمل وإجراء المقابلات اللازمة رابط التسجيل من هنا 

وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

