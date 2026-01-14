ثالث ضحايا أمم أفريقيا، إقالة مدرب بوركينا فاسو بعد توديع كان 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، أعلن الاتحاد البوركيني إقالة براما تراوري من تدريب منتخب بوركينا فاسو، بعد توديع بطولة أمم أفريقيا 2025، من دور الـ16 بالخسارة أمام كوت ديفوار.

وكان منتخب كوت ديفوار تخطى بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، قبل أن يودع الأفيال منافسات البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام منتخب مصر 2 / 3.

وبات تراوري المدرب الثالث الذي يتم إقالته بسبب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الثنائي تيري مويوما مدرب الجابون، وسامي الطرابلسي الثالث.

بيان الاتحاد البوركيني لكرة القدم

وقال الاتحاد البوركيني في بيان: "يُعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم للجمهور أنه بعد دراسة متأنية لمشاركة بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، تقرر إنهاء التعاون مع المدرب الوطني للمنتخب، براما تراوري، بالإضافة إلى طاقمه الفني بالكامل المكون من عيسى بالبوني، وبيير بازي، ومحمد كابوري، وويلفريد دا".

وأضاف: "يأتي هذا القرار عقب نتائج تُعتبر دون مستوى الأهداف المرجوة للمنتخب الوطني في هذه البطولة القارية الكبرى. وقد تسبب هذا الأداء المتواضع في خيبة أمل كبيرة لدى الجماهير، والجهات المعنية بكرة القدم الوطنية، والهيئات الإدارية".

وتابع: “للتذكير، كان الهدف المحدد بوضوح قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 هو بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي والأداء المشرف الذي حققه المنتخب الوطني في النسخ السابقة”.

واختتم الاتحاد البوركيني بيانه: "يتقدم اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم بالشكر الجزيل لبراما تراوري وزملائه على التزامهم وخدمتهم لكرة القدم الوطنية خلال فترة قيادتهم لمنتخب "الفرسان" منذ عام 2024. ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات فورية لبدء عملية اختيار الجهاز الفني الجديد.تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في ثمن النهائي.

أهداف مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

جاء هدف كوت ديفوار الأول عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 20، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ديوماندي في الدقيقة 31، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق توريه في الدقيقة 87.

تشكيل كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو

ويبدأ كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

في الدفاع: كونان، أوديلون كوسونو، دوي، إيفان نديكا.

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان جويساند، كريست إيناو.

في الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي

تشكيل بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار

فيما بدأ بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي

الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري

الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وكان منتخب كوت ديفوار تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.