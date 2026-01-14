الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

لليوم الثالث، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

اللواء الدكتور علاء
اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ
أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.  

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر. 

وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ولفت إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين عدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم. 

