وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي تقديره لحرص "المتحدة للخدمات الإعلامية" على تقديم إعلام هادف له رسالة مؤثرة تستهدف نشر المعرفة والحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفًا أنها منظومة إعلامية قوية ومتكاملة، وثمّن الوزير الدور الذي تقوم به القنوات التلفزيونية والصحف والمحطات الإذاعية التابعة للشركة كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به الجهات التابعة للإنتاج الحربي من أنشطة وجهود وطنية في مجال التصنيع العسكري والمدني.

وأشاد الوزير بحرص الشركة على مراعاة إرساء سياسات تتفق مع أصول وقيم الخطاب الإعلامي، ما يعكس إيمان القائمين عليها بأهمية دورها كواحدة من أوجه القوى الناعمة وأداة رئيسية للتنوير والتثقيف، لافتًا إلى إيمانه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين في الداخل والخارج خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم خلال الفترة الحالية.

أحدث وأهم المنتجات العسكرية

وخلال اللقاء استعرض الوزير "محمد صلاح" أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة الوطنية، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أحدث وأهم المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا وهى راجمتيّ الصواريخ "ردع 300" و"رعد 200" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع والمدفع الثنائي المضاد للطائرات المحمل لأول مرة على عربة خفيفة، هذا إلى جانب منتجات الوزارة النمطية من أسلحة كالرشاش المتعدد والطبنجات والذخائر من 9 مم حتى 155 مم، مضيفًا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار الوزير إلى أن منظومة العمل في "الإنتاج الحربي" متكاملة فهي تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وقطاع لاختبارات الذخيرة والصواريخ، وقطاع للتدبير الموحد، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، واهتمامًا بالصحة يتبع الوزارة مركز طبي تخصصي والذي شهد خلال شهر نوفمبر الماضي افتتاح توسعة وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي.

مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية لتوطين التكنولوجيات الحديثة بالشركات التابعة للوزارة وتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم إلى عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصًا القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد استعرض الوزير دور الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وعلى رأسها المشروعات التي تتم فى مجال منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، وكذلك جهود الوزارة في المشاركة في تنفيذ مختلف المبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى من شأنها العمل على تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

من جانبه، أشاد طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات عالية الجودة تخفف العبء عن المواطنين، إلى جانب قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات التي تعزز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الوزارة بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأشاد "نور" بحرص "الإنتاج الحربي" على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات بالدولة ومنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ضوء الإيمان بدورها الوطني في مجال الإعلام ونشر المعرفة ونقل الصورة الحقيقية لمصر وتوثيق المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن "المتحدة" تم تأسيسها عام 2016، وتعد واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها، فهي تمتلك أكثر من (40) شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية تتنوع ما بين (إعلام مرئي، مسموع، مطبوع، إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية وإعلان، خدمات إعلانية مباشرة وغير مباشرة وأيضا خدمات الحقوق الرياضية وتسويقها)، وخلال السنوات الماضية نجحت الشركة في أن تتصدر قائمة المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي في وقت قياسي من خلال تقديم محتوى يتناسب مع كل الأذواق.

