السيسي: نقدر حرص ترامب على إنهاء الحرب بالسودان وندعم مساعي تحقيق استقرار الخرطوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره لحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الحرب في السودان، مشيرًا إلى دعم مصر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وايفينيا سيدرياس نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وناتانيل تيرنر المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن “بولس” نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا محورية علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة بين مصر والولايات المتحدة، طالبًا نقل تحياته للرئيس ترامب. 

