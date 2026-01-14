خبيرة التاروت وفاء حامد تكشف توقعاتها لمنتخب مصر بأمم إفريقيا وماذا يخبئ 2026 لمصر

18 حجم الخط

كشفت وفاء حامد خبيرة علم الطاقة والتاروت، توقعاتها لحظوظ منتخب مصر في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، ومصير العالم بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروساء الدول، كما كشفت أيضًا عن توقعاتها لما ينتظر مصر في 2026.

وبداية توقعت خبيرة التاروت وفاء حامد، أن منتخب مصر سيتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية، أو على الأقل سيصل إلى الدور النهائي من البطولة القارية.

وعالميا توقعت “حامد” أن عام 2026 لن يشهد حروب عالمية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد مناوشات لا تسوق العالم لحرب عالمية ثالثة وأنه بعد أول 3 شهور من بداية العالم سيحدث هدوء على كافة الأصعدة.

كما توقعت أن كوارث طبيعية ستضرب العالم في العام الجديد ويكون تأثيرها مزلزلًا، أما بالنسبة لظهور وانتشار أوبئة فتاكة في العام الجديد، قالت:" أولا نحن في الشتاء طبيعي بيقلل مناعة كل الأجسام، وعلينا أخذ الاحتياطات من جهاز، لكن غلق وانتشار ورعب تاني مفيش ومن يقول غير ذلك كله هري".

أما على المستوى السياسي والاقتصادي لمصر فقد أوضحت خبيرة التاروت، أن مصر في 2026 ستكون من قائمة الدول التي لها سيادة اقتصادية وتحديدا في مجال العقارات الذهب والبورصة ولا خوف على مصر في العام الجديد.

وعما شهده الوسط الفني في مصر من انفصالات زوجية ووفيات مفاجأة، قالت إنها تتوقع انفصالات زوجية ووفيات من العيار الثقيل، خاصة وأن هناك مشاهد فلكية وتربيعات بتقول طاقة الأرض وذبذباتها متغيرة ومش بالطبع بالإيجاب.

وأضافت، أن علم الفلك أو الطاقة لا يستطيعوا كشف الخيانات الزوجية لكنهما لديهما القدرة على اكتشاف توقيتها، متابعة: "علم الفلك يستطيع كشف الخيانة عندما تكون كواكب معينة في حالة انتحاس أو تراجع أو في زاوية معينة ده بيدينا مؤشر أن ندور وراء هذا الشخص".

