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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في داعش العمرانية و3 سنوات لآخر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، بمعاقبة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العمرانية الثانية"، والمقيدة برقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية، بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات. 

 "خلية داعش العمرانية الثانية"

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 12 يونيو 2022، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، قد التحقا بتنظيم داعش الإرهابي، والذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضه.

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