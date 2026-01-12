الوزراء ونواب المعارضة سبب تأخير التوافق على تشكيلات اللجان النوعية

18 حجم الخط

يستعد مجلس النواب لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعدما يتم الانتهاء من اختيار رئيس المجلس والوكيلين خلال جلسة اليوم.

ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس، الأعضاء لتحديد رغبات الانضمام للجان خلال الأيام المقبلة.

هيئات مكاتب اللجان النوعية

وكشفت مصادر فيتو، أن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ستشهد منافسة كبيرة نظرا لعدم الاستقرار عليها حتى الآن.

ووفقا للمصادر فإن حرص الوزراء السابقين علي ترأس اللجان النوعية القريبة من تخصصاتهم يسبب مشكلة التأخر في الاستقرار علي تشكيلات اللجان.

ويسعى الوزير السابق محمد سعفان لتولي لجنة القوى العاملة والوزير السابق طارق الملا لتولى لجنة الطاقة والبيئة والوزير السابق محمود شعراوى لتولي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، والوزير السابق علاء فؤاد لرئاسة اللجنة التشريعية.

نواب المعارضة

كما أعلن نواب المعارضة وخاصة حزب المصرى الديمقراطى علي المنافسة علي انتخابات أغلب اللجان، وهو ما أكدته النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، معلنة في تصريحات له فيا توجه الحزب للمنافسة علي أغلب تشكيلات اللجان النوعية

وأضافت، أنهم يسعون لتشكيل "كتلة معارضة قوية" قادرة على التحالف في المواقف الهامة واتخاذ رؤى مشتركة، مشيرة إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدد كبير من النواب المستقلين الذين أبدوا ترحيبًا بالانضمام لهذه الكتلة، فيما لفتت إلى صعوبة التنسيق مع الأغلبية في الوقت الحالي.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.

وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين النواب، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية

ويؤدي النواب اليمين الدستورية وفق النص الدستوري الذي ينص على:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم يؤدي باقي الأعضاء اليمين عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء، مع الالتزام بأداء النص كاملًا دون تعديل أو إضافة.

أداء اليمين

ويشترط الدستور أن يؤدي كل نائب اليمين قبل مباشرة مهام عضويته، حيث لا يجوز للنائب الذي يتغيب عن جلسة أداء اليمين لأي سبب أن يباشر صلاحياته البرلمانية إلا بعد أدائها رسميًا.

وتعد هذه الجلسة إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وبدء مرحلة جديدة من العمل النيابي في إطار استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.