بعد تعيينه بمجلس النواب، تعرف على المسيرة المهنية للدكتور عبد الخالق إبراهيم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.

وضمت القائمة تعيين د. عبد الخالق عواد إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عضوا بالمجلس.

يمتلك الدكتور عبدالخالق إبراهيم خبرة تمتد إلى أكثر من ‎24‏ عاما في مجال التخطيط والتنمية المستدامة.

حصل إبراهيم على درجة أستاذ في مجال التخطيط العمراني والتنمية المستدامة عام 2024، ودرجة أستاذ مساعد في التخطيط العمراني عام 2018 من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني- جامعة القاهرة، وحصل علي الدكتوراه في التخطيط العمراني المستدام عام 2011 من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، وماجستير في التخطيط الحضري البيئي عام 2005 من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني- جامعة القاهرة، وبكالوريوس في التخطيط العمراني من الجامعة ذاتها عام 2000.

يشغل حاليا منصب مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية منذ مارس 2020، خلال عمله بالوزارة شغل وظيفة المشرف علي وحدة الدعم الفني التابعة لمكتب وزير الإسكان، ووظيفة المشرف علي وحدة متابعة تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان بإستخدام النظم التكنولوجية، ورئيس مجموعة العمل للتحضير للمنتدى الحضري العالمي WUF12- Cairo، ورئيس وحدة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بوزارة الإسكان.

كما عمل كخبير دولي بمجموعة الخبراء الدوليين التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعداد إرشادات المدينة الذكية (2024 - 025 )، وهو أيضًا أستاذ فخري بقسم التخطيط والجغرافيا، جامعة ليفربول (2022-2026)، ومحاضر في جامعة القاهرة منذ يناير 2012.

وخلال الفترة (2018 – 2020) عمل كمستشار فني لوزير الإسكان وخلال الفترة (2017 - 2020) مستشار فني لشئون التخطيط العمراني لإمارة الشارقة بالإمارات، بينما خلال الفترة (2017 - 2018) كان يعمل كخبير دولي لبرنامج المدن السعودية المستقبلية - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الرياض) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، المملكة العربية السعودية.

وهو عضو في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، وعضو الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، بالإضافة إلي كونه عضو مجلس إدارة في الهيئات التالية:

❖ الهيئة القومية للجامعات الخاصة والتكنولوجية

❖ المتحف القومي للحضارة المصرية

❖ الشركة السعودية المصرية للعقارات

❖ شركة توريك للتطوير العقاري - مصر

❖ المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - مصر

❖ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - مصر

