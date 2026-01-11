تحديث الصناعة يشارك في معرض بلاستيكس 2026

18 حجم الخط

شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات الدورة العشرين من معرض بلاستيكس 2026، الحدث الأبرز لصناعات البلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستقبل المركز عددا من الزائرين في الجناح رقم 3AX4-3 بقاعة 3 وذلك للتعرف على الخدمات الفنية التي يقدمها المركز في مختلف القطاعات الصناعية.

ويُستعرض معرض بلاستيكس أهم الفرص الاستثمارية لصناعتى البلاستيك والمطاط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع دورة 2026 أكثر من 500 شركة عارضة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 32000 اختصاصى فى القطاع عبر أكثر من 60 دولة، من المصنعين ومزودى التكنولوجيا والمحوّلين وصنّاع القرار ومقدمى الحلول بمختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية، ما يعزز مكانة القاهرة كمركز رئيسى للحوار الصناعى، وإبرام الشراكات، وتبادل الخبرات على مدار الأيام الأربعة للمعرض.

يؤكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صناعة البلاستيك في مصر تمتلك مقومات قوية تمنحها ميزة نسبية في الأسواق الخارجية، في مقدمتها المرونة السعرية، وضخامة الطاقات الإنتاجية، وتوافر عدد كبير من المصانع ذات الخبرات الفنية المتراكمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة ربط الصناعة بالتطورات التكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار الى أن قطاع البتروكيماويات في مصر ينتج نحو 4.5 مليون طن سنويًا، بما يمثل قرابة 12% من إجمالي القطاع الصناعي، مشددًا على أن هذه القاعدة الإنتاجية تمثل ركيزة أساسية لدعم صناعة البلاستيك وتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

ولفت الى أن المنتجات البلاستيكية المصرية نجحت في النفاذ إلى أسواق متنوعة شملت تركيا، إيطاليا، بلجيكا، المغرب، ليبيا، والمملكة العربية السعودية، منوها إلى أن هذا الانتشار يعكس قدرة المنتج المصري على تلبية متطلبات الجودة والسعر في آن واحد.

وكشف مجيد عن تحقيق قطاعي البلاستيك والمطاط معدل نمو تصديري بلغ 16%، لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 2.4 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الطفرة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الذي يتداخل في إنتاج غالبية السلع الصناعية، ما يجعله من أكثر القطاعات حيوية واستدامة.

وشدد على أنه من غير الممكن الاستغناء عالميًا عن صناعات البلاستيك، سواء كمنتج نهائي أو كمنتج وسيط يدخل في العديد من القطاعات، إلا أن طريقة التعامل مع البلاستيك هي العامل الحاسم في تحديد قدرة الدول على الحفاظ على حصصها التصديرية مستقبلًا.

