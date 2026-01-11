الزراعة: فرق التقصي والترصد الوبائي بالخدمات البيطرية تطرق أبواب 13 ألف منزل

18 حجم الخط

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تعزيز أعمال التقصي الإكلينيكي والترصد الوبائي للأمراض الحيوانية، عبر تنفيذ برنامج مكثف للترصد الميداني خلال شهر ديسمبر الماضي، بجميع محافظات الجمهورية، وبخاصة في المواقع الأعلى خطورة طبقًا للخطط الموضوعة من الهيئة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لدعم نظم الإنذار المبكر ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق الترصد الوبائي للأمراض نفذت خلال شهر ديسمبر عددًا من زيارات الرصد الحقلية في 1357 قرية على مستوى الجمهورية، شملت 13614 زيارة منزلية، فضلا عن 122 زيارة لأسواق الماشية.

وأوضح أنه تم خلال الزيارات متابعة الحالة الصحية وفحص أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، شملت: 61238 رأس أبقار، 34196 رأس جاموس، 49209 رأس أغنام، 24925 رأس ماعز، 2073 رأس جمال، 4663 رأس دواب، فضلا عن 949192 طائر.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن أعمال التقصي الإكلينيكي تُعد محورًا أساسيًا في منظومة الإنذار المبكر، حيث تستهدف: لرصد المبكر للبؤر المرضية لتعزيز سرعة الاستجابة ومنع انتشار الأمراض، دعم جهود التحصين القومية ضد الأمراض الوبائية ذات الأولوية، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومتابعة التربية المنزلية للطيور بهدف الحد من مخاطر إنفلونزا الطيور.

وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ برامج الترصد والمسوح الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والوحدات المحلية، بهدف حماية الثروة الحيوانية ورفع جاهزية المنظومة البيطرية في مختلف المحافظات.

فيما دعت الهيئة جميع المربين إلى التعاون مع فرق الترصد الوبائي، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباهات مرضية، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للأمن الغذائي.

