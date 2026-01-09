الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أعضاء "الانتقالي الجنوبي" باليمن والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس

المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي الجنوبي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس. 

أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: “نشكر السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي”.

وأضاف بيان المجلس الانتقالي: نأمل أن نتوصل في مؤتمر الرياض إلى رؤية وتصور لحل قضية الجنوب. 


 وتابع بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: "ندعو مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الانتقالي الجنوبي السعودية الرياض

مواد متعلقة

المجلس الانتقالي الجنوبي: عيدروس الزبيدي ما زال في عدن

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه إلى السعودية لبحث تطورات الملف اليمني
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

مطارات دبي تلغي 6 رحلات إلى إيران

سيميوني عن أزمته مع فينسيوس: مش فاكر.. ذاكرتي ضعيفة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

خدمات

المزيد

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

كم تصل مصاريف حساب التوفير السنوية في البنك الزراعي؟

المستندات والخطوات المطلوبة لاستلام قطعة أرض من وزارة الإسكان

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية