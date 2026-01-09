أعضاء "الانتقالي الجنوبي" باليمن والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: “نشكر السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي”.

وأضاف بيان المجلس الانتقالي: نأمل أن نتوصل في مؤتمر الرياض إلى رؤية وتصور لحل قضية الجنوب.



وتابع بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: "ندعو مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار".

