كيف تحصل على IBAN من خارج مصر في بنك كريدي أجريكول؟

يستفسر العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن كيفية الحصول على رقم IBAN أثناء التواجد خارج مصر.

وأوضح مسئولو بنك كريدي أجريكول أنه يمكن للعملاء الاستعلام على الـ IBAN من خلال تطبيق بانكي موبايل.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن خطوات الاشتراك في المحفظة البنكية.

وأوضح مسئولو بنك كريدي أجريكول أن خدمة المحفظة البنكية banki Wallet للعملاء الجدد غير متاحة، حيث أن البنك يقدم خدمات المحافظ الذكية الآن من خلال منصات رقمية أخرى – تطبيق بنكى موبايل- بنكي لايت وإنستاباي.

وأضاف مسؤولو البنك أن خدمة التسجيل الذاتى للمحافظ الذكية أصبحت غير متوافرة.

يبحث العديد من عملاء بنك كريدي أجريكول عن قيمة الرسوم الجديدة التي تم اعتمادها من البنك المركزي، فيما يخص السحب النقدي من فروع البنك عبر الشباك.

وأوضح مسئولو البنك أنه منذ بداية ديسمبر تم إقرار عدة تعديلات مالية على الرسوم الخاصة بالخدمات بعد موافقة البنك المركزي، وأبرزها خدمة السحب النقدي للعملاء من الفروع.

وأصبحت الرسوم المقررة في عمليات السحب النقدي 100 جنيه في عملية السحب من الشباك بعد أن ظلت لفترة 50 جنيها.

وفي مارس من العام 2024 أعلن بنك كريدي اجريكول أنه من المقرر تغيير الحد الأدنى لباقات Optime و.Fidèle Club وتم منح العملاء فترة سماح مدتها 3 أشهر آنذاك انتهت في 31 مايو 2024 الماضي، لاستيفاء المعايير الجديدة من طرفهم وذلك لمواصلة الاستمتاع بجميع مزايا الباقة.

