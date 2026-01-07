استغاثت بالرئيس السيسي، أستاذ بتربية بني سويف تروي تفاصيل الاعتداء عليها

18 حجم الخط

توجهت الدكتورة أسماء سيد جمعة، الأستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة بـجامعة بني سويف، باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على خلفية اعتداء عميد كلية التربية عليها أثناء إشرافها على إحدى اللجان الامتحانية بمرحلة دكتوراه.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ فيتو، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها، وقالت إنه في يوم 1 يناير 2026، تم تكلفيها من وكيلة الكلية للدراسات العليا وعميد الكلية بالإشراف على إحدى اللجان الامتحانية بمرحلة التمهيدي دكتوراه، والتي كان مقرها بكلية أخرى.

وأضافت أنه أثناء قيامها بعملها، كان يسود الهدوء اللجنة، إلى أن بدأ عميد الكلية الدكتور إبراهيم عبد الرازق والوكيلة بالمرور على اللجان، موضحة أن اللجنة التي كانت تشرف عليها مساحتها صغيرة للغاية ولا تحتمل وجود أكثر من شخص داخلها بخلاف الطلاب والمراقب، كما أنها تحتوي على 18 طالبا يؤدون الامتحان.

تفاصيل الاعتداء على عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف

وروت الدكتورة أسماء أنه بمجرد وصول العميد والوكيلة للجنتها قامت بإدخالهما لمتابعة سير العملية الامتحانية، الأمر الذي اضطرها للوقوف إلى جانب باب اللجنة منعا للتكدس، لتفاجأ بأمين عام الكلية يحاول الدخول أيضا.

وذكرت أنها سألته لماذا يحاول دخول اللجنة، ليس بقصد منعه من الدخول وإنما بسبب ضيق المساحة داخل اللجنة وعدم قدرتها هي والمراقب على الوقوف داخلها، لكنه لم يجب عن سؤالها، لتفاجأ بالعميد يقف في وجهها ويوبخها.

وأكملت قائلة، أنه أهانها وحاول طردها من اللجنة واستخدم سلطته ضدها، لكنها رفضت ترك اللجنة الامتحانية حتى موعد نهايتها وحاولت الدخول لممارسة عملها داخل اللجنة لكنها جذبها من ذراعها لإخراجها من اللجنة وقام بالهجوم عليها وضربها على كتفها وعلى وجهها.

وقالت إنها أصيبت بحالة من الذهول والصدمة الأمر الذي جعلها تصاب بإغماء أو فقدان ذاكرة مؤقت نتيجة لما حدث، وبعد أن أفاقت قامت بتحرير محضر وإثبات للواقعة بالتقرير الطبي، مشيرة إلى أن الواقعة الآن قيد التحقيق من جانب الجامعة والنيابة العامة.

وأكدت الدكتورة أسماء أنها لم تتلق أي اتصال من رئيس الجامعة لكنها فوجئت ببيان صحفي منشور على الصفحة الرسمية للجامعة بوقفها عن العمل احترازيا.

وكشفت أنها على خلاف دائم في الرأي مع العميد، لدرجة أنها تقدمت باعتذار رسمي عن جميع المناصب أو أي نشاط بالكلية منعا للاحتكاك به، واكتفت بأداء محاضراتها فقط للطلاب، لافتة أنه اعترض قبل ذلك على تشكيلات للجان كان اسمها موجودا فيها.

وأشارت إلى أنها لم تبلغ رسميا بوقفها عن العمل، موجهة استغاثة لـرئيس الجمهورية، خوفا من قلب الحقائق ومساندة السلطة الأعلى.

إحالة عضو هيئة تدريس بتربية بني سويف للتحقيق

وأصدرت جامعة بني سويف بيانا صحفيا، أكدت خلاله أن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أحال واقعة تعدي إحدى أعضاء هيئة التدريس بـكلية التربية للطفولة المبكرة على عميد ومدير الكلية إلى التحقيق، مع إيقافها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور إبراهيم عبد الرازق، عميد الكلية، والتي تضمنت تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

وأفادت المذكرة المقدمة من عميد الكلية أنه أثناء مروره على لجان امتحانات الدراسات العليا برفقة أعضاء لجنة الإشراف على الامتحانات، اعترضت إحدى المدرسات بقسم العلوم التربوية دخول مدير الكلية إلى إحدى القاعات، وقامت بطرده من اللجنة، وتطاولت عليه أمام الطالبات والعاملين والإداريين، في سلوك وصفه العميد بأنه غير لائق ولا يتماشى مع القيم الجامعية.

من جانبه، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالسلوك الأكاديمي اللائق داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون مع أي تجاوزات تخل بالنظام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وأن الجامعة حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم، وأهابت بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات ستأخذ مجراها بشفافية تامة، وستتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

