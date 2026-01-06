"ميدتيرم" يلقى إعجاب تامر حسني: مسلسل رائع يعبر عن جيل حقيقي

18 حجم الخط

أشاد الفنان تامر حسني بـ العمل الدرامي ميدتيرم، وعبر عن إشادته تلك عن طريق ستوري حسابه الرسمي على إنستجرام حيث وجه رسالة دعم للعمل وصناعه، واصفًا إياه بأنه “مسلسل رائع بيعبر عن جيل حقيقي”.

وكتب تامر حسني: “مسلسل ميد ترم من إخراج المخرجة مريم الباجوري وهو من تأليف محمد صادق، ويشارك فيه مجموعة من المواهب الشابة مثل ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، وزياد ظاظا، ويدور حول حياة الطلاب في الجامعات”.

وتابع حسني: “ مسلسل ميد ترم حقيقي مسلسل رائع بيعبر عن جيل حقيقي وكل الاحترام لجميع صناعه وأبطاله اللي شايفهم كلهم بداية لجيل جميل شاطر هيكمل إن شاء الله وكل التقدير للمؤلف الواقعي محمد صادق والمخرجة المختلفة مريم الباجوري”.

مسلسل ميدتيرم

يضم مسلسل ميدتيرم بجانب ياسمينا العبد مجموعة من النجوم الشباب منهم: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج": أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

وتساءل الجمهور عن عدد حلقات المسلسل، ويتكون مسلسل ميدتيرم من 30 حلقة يتم طرحها بشكل متتابع، مما يمنح صناع العمل مساحة كافية لتقديم تطور درامي متصاعد، وكشف الجوانب المختلفة لعلاقات الأبطال وصراعاتهم داخل الجامعة وخارجها، مما يساعد الجمهور على الارتباط بالشخصيات ومتابعة تفاصيل حكاياتهم خطوة بخطوة حتى النهاية.

