بنسبة مشاركة 4%، هشام الرحماني يحصد 30 ألفًا و978 صوتًا بدائرة المنتزه بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات الدائرة الأولى ومقرها المنتزه، والتي شهدت منافسة غير معتادة بين مرشحي حزب واحد، وهو حزب "حماة الوطن".

وأعلنت اللجنة فوز هشام الرحماني بحصوله على 30 ألفًا و978 صوتًا، بينما حصل منافسه عطا سليم على 17 ألفًا و761 صوتًا.

وسجل عدد من لهم حق التصويت بالدائرة مليونًا و293 ألفًا و474 صوتًا، فيما أدلى 52 ألفًا و270 ناخبًا بأصواتهم. وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و531 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 48 ألفًا و739 صوتًا، ما يعكس نسبة مشاركة لم تتجاوز 4% من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة.

وجاءت الجولة بمشهد استثنائي، باعتبارها واحدة من أطول الانتخابات التي شهدتها الجمهورية من حيث المنافسة داخل حزب واحد.

وكانت أبواب اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه بمدرسة الرحمانية الابتدائية أغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وستقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة بإعلان الحصر العددي للأصوات.

