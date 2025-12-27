السبت 27 ديسمبر 2025
الشباب والسيدات يتصدرون المشهد بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)

شهدت لجنة مدرسة الرحمانية الابتدائية شرق الإسكندرية، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بدائرة المنتزة خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

 

 

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأجواء الانتخابية أمام اللجان.

 

 

وحرص الناخبون وخاصة من الشباب والسيدات، على التواجد أمام اللجان برفقة أبنائهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط تواجد قيادات مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسير دخول الناخبين.

 

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين أثناء عملية التصويت.

وتضم دائرة الرمل،  لجنة عامة واحدة، و٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير الانتخابات والتدخل الفوري عند الحاجة.
وأكد محافظ الإسكندرية على رفع جاهزية الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، مع تخصيص أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني

