في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد

18 حجم الخط

كشفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن أعظم هدية تلقتها بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت كارولين ليفيت إنها حامل بطفلة من المقرر أن تلدها في مايو 2026، ووصفت الحمل بأنه "أعظم هدية عيد ميلاد".



ونشرت كارولين، عبر حسابها في "إنستجرام"، صورًا لاحتفالها بعيد الميلاد مع أسرتها، ظهر فيها زوجها وطفلها، معلنة أنها تترقب وصول مولودها الجديد الذي كشفت أنه طفلة أنثى.



وكتبت كارولين معلقة على الصور: "أعظم هدية عيد ميلاد يمكن أن نتمناها على الإطلاق - طفلة ستولد في مايو 2026".

وأضافت: "أنا وزوجي في غاية السعادة لاستقبال فرد جديد في عائلتنا، ونتوق لرؤية ابننا يصبح أخًا أكبر. قلبي يفيض بالامتنان لله على نعمة الأمومة، التي أؤمن حقًّا أنها أقرب شيء إلى الجنة على الأرض".

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية للرئيس ترامب ورئيسة موظفينا سوزي وايلز، لدعمهم ولتهيئة بيئة داعمة للأسرة في البيت الأبيض".

وختمت قائلة: "سيكون عام 2026 عامًا رائعًا، وأنا متحمسة جدًا لأن أصبح أمًّا لفتاة!".



وقالت وسائل إعلام أمريكية، من بينها ABC News وFox News وPeople، إن ليفيت ستظل في منصبها، وأنها ستسجل سابقة تاريخية كأول متحدثة باسم البيت الأبيض تشغل المنصب وهي حامل، بحسب ما نقلته عن مسؤول في البيت الأبيض.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.