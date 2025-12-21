منى زكي تدخل في حالة نفسية سيئة بعد الهجوم على فيلم الست

18 حجم الخط

دخلت الفنانة منى زكي في حالة نفسية سيئة، وصلت إلى حد الاكتئاب، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له بسبب فيلم “الست” الذي يعرض حاليًا بالسينمات.

وكشف مصدر مقرب من منى في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنها ملتزمة المنزل، ورفضت التواصل مع أحد خلال تلك الفترة، حتى حاول عدد من أصدقائها المقربين وأفراد أسرتها، لإخراجها من تلك الحالة لكن دون جدوى.

وأضاف المصدر أن الحالة التي بها منى زكي حاليًا، جاءت نتيجة عدم توقعها كل هذا الهجوم، بالرغم من أنها كانت تعلم أنه سوف تقام مقارنات بين أداءها في الفيلم وأداء النجمات اللاتي قدمت شخصية أم كلثوم من قبل، لكن لم تتوقع أن يصل الأمر إلى درجة الهجوم العنيف والإساءة إليها.

أبطال فيلم الست

فيلم "الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورًا خاصًّا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

قصة فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي ترد على جدل الفيلم

وكانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرًا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

