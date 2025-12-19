الجمعة 19 ديسمبر 2025
صحيفة بريطانية تسلط الضوء على ثنائي منتخب مصر ونجم الأهلي

سلطّت صحيفة ذا أثلتيك الضوء على عدد من اللاعبين المتوقع تألقهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ومن بينهم ثنائي منتخب مصر إبراهيم عادل “لاعب الجزيرة الإماراتي”، ومحمود صابر “لاعب زد”، ونجم منتخب تونس والنادي الأهلي محمد علي بن رمضان.

وأشارت  الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك لاعبين يجب متابعتهم في المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا، ومن بينهم لاعب منتخب مصر وإبراهيم عادل،  والفائز رفقة بيراميدز بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ثم انضم إلى نادي الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي.

اللاعب الآخر الذي رشحته صحيفة ذا أثلتيك من منتخب مصر، هو محمود صابر  نجم نادي زد، وأشارت إلى أنه يطمح للمنافسة على أعلى المستويات، وعندما سُئل في مقابلة حديثة عن مستقبله، كان واضحًا: “هدفي هو اللعب في الخارج والاحتراف”.

وسلطت الصحيفة الضوء على محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس والنادي الأهلي، إذ ذكرت الصحيفة، أن بن رمضان الذي يعد مشجعًا لنادي الترجي التونسي منذ صغره، انضم إلى النادي التونسي في سن مبكرة، وتدرج في صفوف الناشئين، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول للترجي وهو في الثامنة عشرة من عمره، علاوة على أنه حقق العديد من الألقاب مع الترجي، وكان أحد أفضل لاعبيه خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، حين فاز الفريق بخمسة ألقاب محلية ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين.

 

التونسي محمد علي بن رمضان اللاعب محمود صابر ابراهيم عادل أمم إفريقيا

