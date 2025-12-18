أبرزها مواجهة الأهلي وسيراميكا، مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر والتي تقام على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين.

وتُعد أبرز مواجهات الجولة الثانية اللقاء المرتقب بين فريقي سيراميكا والأهلي على ملعب المقاولون العرب، بينما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود وبيراميدز مع الجونة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

الخميس 18 ديسمبر

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت – 5 مساءً – استاد برج العرب



الجمعة 19 ديسمبر

غزل المحلة ضد فاركو - 5 مساء - ستاد غزل المحلة

بتروجت ضد الإسماعيلي – 5 مساءً – استاد السلام

المصري ضد زد – 8 مساءً – استاد السويس الجديد

سيراميكا ضد الأهلي – 8 مساءً – استاد المقاولون العرب



السبت 20 ديسمبر

الجونة ضد بيراميدز – 5 مساءً – استاد خالد بشارة

إنبي ضد طلائع الجيش – 5 مساءً – استاد بتروسبورت

سموحة ضد الاتحاد – 8 مساءً – استاد الإسكندرية

الزمالك ضد حرس الحدود – 8 مساءً – استاد المقاولون العرب



مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب



المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة



المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية



