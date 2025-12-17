العربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية يعلنان خطة عمل شبكة الخبراء العرب بالأمم المتحدة

18 حجم الخط

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال اللقاء التأسيسي لشبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان بمشاركة 33 مشاركة ومشارك - وجاهيًا افتراضًا - من الخبيرات والخبراء العرب السابقين والحاليين في الآليات التعاهدية والآليات غير التعاهدية (الإجراءات الخاصة) بمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقيادات منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في المنطقة العربية.

شبكة الخبراء العرب بالأمم المتحدة

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا واستكمالًا لـ اللقاء التمهيدي الأول الذي عقد بالقاهرة في يوليو بمبادرة مشتركة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية تنظيم آلية للاستفادة من الخبرات الثرية والعملية العميقة والمتنوعة للخبراء العرب الذين خدموا ويخدمون في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفائدة تعزيز إعمال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي في المنطقة العربية.

وفي ختام اللقاء التأسيسي اليوم، وجه الشريكان المنظمان التحية إلى الخبيرات والخبراء السابقين والحاليين الذين شاركوا وجاهيًا وافتراضيًا بصورة نشطة في وضع الإطار المقترح لعمل الشبكة، كما وجهوا الشكر إلى الخبراء الذين منعتهم ارتباطات أخرى من المشاركة وعبروا عن دعمهم للمبادرة ورغبتهم المشاركة فيها مستقبلًا.

وشهد اللقاء التأسيسي الذي استمر على مدار يومين ثمانية جلسات عمل تضمنت نقاشات معمقة لطرح مقترحات لإطار استراتيجي مبدئي لعمل الشبكة في صورة بيت خبرة عربي يضم الخبراء والمقررين العرب في نظام الأمم المتحدة بما يسهم في تعزيز الثقافة والفقه العربي في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت مناقشات اللقاء التأسيسي أن الغرض من تأسيس الشبكة ليس إنشاء كيان جديد ولا احتلال مواقع مؤسسات عاملة بالفعل، لكنه بهدف التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية العميقة والمتخصصة والتي اطلعت على تجارب عالمية متنوعة، ومن أجل تعزيز التعاون والتفاعل مع كافة أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين.

كما أكدت المناقشات أن الغاية من إنشاء الشبكة تنصب على تقديم المشورة وتعزيز المدخلات لدعم التطورات القانونية والحقوقية الإيجابية لتمكين الدول العربية – حكومات ومجتمعات – من تعزيز الامتثال لالتزاماتها وتوجهاتها صوب تعزيز حقوق الإنسان في التشريع والممارسة.

كذلك أن تهتم الشبكة بالإسهام في إنتاج ونشر المعرفة وإثراء الحوار الحقوقي من خلال عقد منتدى سنوي إقليمي لحقوق الإنسان يعتني بتعزيز الفقه القانوني والحقوقي العربي، ودعم جهود نشر الثقافة والتربية على حقوق الإنسان، وتطوير برامج بناء القدرات لكافة الفئات المعنية بما في ذلك المكلفين بالخدمة العامة.

واتفق المشاركون على أهمية دور الشبكة المرتقب أيضًا في تعزيز المساهمة العربية في تطوير معايير حقوق الإنسان عالميًا وخاصة إزاء التعامل مع التحديات الجديدة، ودعم الخبراء العرب الحاليين والمستقبليين، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بالعمل الحقوقي لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية في ظل نمو الصراعات المسلحة، مع الحاجة لتحديث وتطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان على النحو الذي يضعه في مصاف المنظومات الإقليمية الأخرى موضع الاعتبار.

كذلك من المنشود أن تُعنى الشبكة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية العربية لتعزيز التفاعل مع القضايا المستحدثة ذات التداعيات على وضعية حقوق الإنسان في البلدان العربية، مثل اللجوء والهجرة، والذكاء الاصطناعي، والاحتباس الحراري

وشهد اللقاء تركيزًا مكثفًا في يومه الثاني إزاء قضية المكانة التي تتمتع بها اللغة العربية في العمل الجماعي الدولي، والصعوبات التي تكبل عمل الخبراء العرب في المنظومة الدولية، رغم أنها إحدى اللغات الستة الرسمية في عمل الأمم المتحدة، منوهين بالمعالجات المطلوبة في ضوء التجارب السابقة. ودعا المشاركون المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإصدار بيان خاص في اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم غد 18 ديسمبر،وإطلاق حملة لإعلان العام 2026 عامًا للغة العربية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن يتولى كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامي لحقوق الإنسان النهوض بدور الأمانة التنفيذية للشبكة، وكذا النهوض بالجهود التسييرية واللوجستية للشبكة لحين عقد الاجتماع الرسمي الأول لها في فبراير2026.

