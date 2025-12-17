"التعاون الإسلامي" تبحث مع وفود عربية رفيعة المستوى دعم القضية الفلسطينية

18 حجم الخط

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم، وفودًا رفيعة المستوى من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية، والذي استضافته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية

وضمّ اللقاء السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، والسفير علي درويش، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة.

تكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي بين التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي

وأكد المشاركون أن الاجتماع يأتي في إطار تقييم ما تم إحرازه من تقدم في مسار العمل المشترك، وتكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي بين المنظمات الثلاث، بما يسهم في حشد الدعم الدولي على مختلف المستويات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعم نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.

فعالية التحركات المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن فعالية التحركات المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية نصرةً للقضية الفلسطينية.

