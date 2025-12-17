فضائح التمويل الليبي تتواصل، ساركوزي أمام محكمة جديدة بتهمة التلاعب بشاهد

18 حجم الخط

ما زالت فضائح التمويل الليبي تتواصل في فرنسا بعد احتمالية إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محاكمة جديدة، رغم إدانته سابقًا في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، وهذه المرة في ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير في شاهد رئيسي في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية يوم الثلاثاء.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي إلى المحكمة إلى جانب عشرة آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير في رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين لتراجع عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسببها.

القرار النهائي بشأن إحالة المتهمين للمحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على الملف، المرتبط بمحاولة تقي الدين التراجع عن اتهامه لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها تمت مقابل مبالغ مالية.

ووجّه تقي الدين الذي توفي في سبتمبر عن عمر 75 عامًا، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مرارًا، وكان رجل الأعمال ملاحقًا بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.

وذكرت النيابة في لائحتها الاتهامية الثلاثاء، أنها تطلب إحالة ساركوزي بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية بهدف ممارسة الاحتيال المنظم" و"التستر على محاولة التأثير على شاهد"، أما زوجته، فطلبت إحالتها على المحاكمة بالتهمة الأولى فقط.

ومن بين المتهمين أيضًا ميشيل مارشان، صديقة كارلا بروني-ساركوزي ومالكة وكالة "بست إيمدج"، والمتهمة بـ"التلاعب بشاهد" و"تشكيل عصابة إجرامية بهدف إفساد أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان".

ويواجه المتهمون الثلاثة عقوبة قصوى بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو. في الوقت نفسه، ما زالت طلبات إبطال الإجراءات والاتهامات قائمة أمام محكمة الاستئناف في باريس، دون تحديد موعد للجلسة.

ويُذكر أن ساركوزي حُكم عليه في 25 سبتمبر بالسجن خمس سنوات إثر إدانته بالمشاركة في "عصابة إجرامية" للتستر على محاولات معاونيه التواصل مع أوساط القذافي للحصول على تمويل لحملة 2007، وقد أُخلي سبيله بعد 20 يومًا في الحبس مع منع من مغادرة فرنسا والتواصل مع المتهمين الآخرين، بينهم وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

