ننشر نتائج انتخابات شعبة محررى البيئة بنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شُعبة محرري شؤون البيئة، بنقابة الصحفيين نتائج الانتخابات التي أُجريت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وأسفرت عن فوز الزميلة د. نعمة الله عبدالرحمن (الأهرام) بمنصب رئيس الشعبة.



المكتب التنفيذي لشعبة محرري شئون البيئة

كما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كلٌّ من:

إيناس حلبي (الأهرام)

سوسن عبدالباسط (الجمهورية)

راندا يحيى يوسف (الأهرام)

وفاء فراج (الأهرام)

وشُكّلت لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية للشعبة برئاسة: ثابت أمين عواد، وألفت سعد، والدكتور عصام الشويخ.

