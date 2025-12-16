الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
جوائز ذا بيست، لويس إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدير فني في 2025

فاز لويس انزيكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجـائزة أفضل مدرب لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقاد إنريكي باريس سان جيرمان للتتويج بأربعة ألقاب وكان أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025، 

 

 دوناروما يتواجد حاليًا في صفوف مانشستر سيتي وتفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم البرازيلي أليسون بيكر، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد رايا، والسويسري يان سومر، والبولندي فويتشيك تشيزني.

زاخو العراقي يدخل التاريخ

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

حصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق حفل "ذا بيست"، المقرر إقامته اليوم لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا، في مبادرة حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي  خلال شهر مايو الماضي.

