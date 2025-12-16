تأجيل استئناف قاتل "قهوجي" منطقة الكوربة على حكم إعدامه للأسبوع المقبل

18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من صاحب محل عصائر متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، على حكم أول درجة والقاضي بإعدامه، للأسبوع المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وجاء في حيثيات حكم أول درجة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان الكائن بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة، قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات، ونشب بينه وبين المتهم الذي يدعى “ناصر ص” صاحب محل عصائر بذات المكان، خلافا بسبب الجيرة وفرض السيطرة على المكان للانتفاع به.

وأضافت الحيثيات أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة على تاريخ الواقعة تعدى كل منهما على الآخر، وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصف له.

وأشارت الحيثيات الى أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول، استشاط غيظًا ظنًّا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه، بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه، ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلى مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتى استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيًا عليه أرضًا وجثم فوقه ممسكًا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدًا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ الموجودين بمكان الواقعة لمنعه من مواصلة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرًا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

