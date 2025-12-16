"قبل وبعد"، خروج مسلسل مي عز الدين من السباق الرمضاني 2026

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها الجديد “قبل وبعد” الذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث سيعرض ما بعد رمضان.

وكتبت مي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة:"نظرًا لضيق الوقت قررنا القائمون على مسلسل قبل وبعد تأجيله عشان نعمل حاجه تليق بالمشاهد".

أحداث مسلسل «قبل وبعد» لـ مي عز الدين

وتعيش الفنانة مي عز الدين قصة حب داخل أحداث مسلسلها الجديد «قبل وبعد» ويشاركها في بطولة العمل الفنان عماد زيادة، والعمل من إخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، والمقرر عرض العمل في 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل قبل وبعد

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان عماد زيادة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.