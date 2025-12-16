أحمد صلاح وأحمد سعيد يفسخان تعاقدهما مع السويحلي الليبي

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، قرر كل من أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبا المنتخب الوطني للكرة الطائرة، فسخ تعاقدهما مع فريق السويحلي الليبي، بعد رحلة احترافية شهدت حصد العديد من الألقاب والبطولات.

وعلمت “فيتو”، أن القرار جاء على خلفية خلافات بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، كانت سببا في استبعادهما من المشاركة في المباريات.

ويستعد فريق السويحلي الليبي للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في البرازيل بمشاركة عدد من الفرق.

وشهدت صفوف فريق السويحلي الليبي تواجد 3 لاعبين مصريين وهم عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد.

ونجح اللاعبين المصريين في قيادة السويحلي للفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية، والتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للموسم الحالي 2025/ 2026.

