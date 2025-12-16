الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد صلاح وأحمد سعيد يفسخان تعاقدهما مع السويحلي الليبي

أحمد صلاح وأحمد سعيد،
أحمد صلاح وأحمد سعيد، فيتو
18 حجم الخط

الكرة الطائرة، قرر كل من أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبا المنتخب الوطني للكرة الطائرة، فسخ تعاقدهما مع فريق السويحلي الليبي، بعد رحلة احترافية شهدت حصد العديد من الألقاب والبطولات.

وعلمت “فيتو”، أن القرار جاء  على خلفية خلافات بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، كانت سببا في استبعادهما من المشاركة في المباريات.

ويستعد فريق السويحلي الليبي للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في البرازيل بمشاركة عدد من الفرق.

وشهدت صفوف فريق السويحلي الليبي تواجد 3 لاعبين مصريين وهم عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد.

ونجح اللاعبين المصريين في قيادة السويحلي للفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية، والتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للموسم الحالي 2025/ 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة أحمد صلاح أحمد سعيد المنتخب الوطني للكرة الطائرة السويحلي الليبي

مواد متعلقة

ناشئات الكرة الطائرة الشاطئية وصيفات القارة في ألعاب أفريقيا

الكرة الطائرة، الزمالك يواجه بطل إيطاليا في مونديال السيدات

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والأردن في كأس التحدي العربي

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والبحرين في كأس التحدي بالأردن

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads