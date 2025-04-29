الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمصنع منتجات البلازما

جانب من الزيارة لمصنع
جانب من الزيارة لمصنع منتجات البلازما، فيتو
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 نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المدنية إلى مصنع منتجات البلازما لشركة " جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذي ينتهي إنشاؤه خلال الفترة المقبلة بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المشروع القومي لمشتقات البلازما

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن المشروع القومى لمشتقات البلازما، وأهمية المصنع واتباعه أحدث المعايير الدولية حيث يعد أول منصة متكاملة فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى هذا المجال، وبما يدعم رؤية الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما وفق منظومة علمية متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادته واعتزازه لما يمثله المشروع القومى لمشتقات البلازما من منظومة تكنولوجية متطورة تضاهى كبرى الشركات العالمية الرائدة فى ذلك المجال.

 يأتى المشروع فى إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم قدراتها وإمكانياتها بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.

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