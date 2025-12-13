السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نموذج جنائزي مهيب، متحف التحرير يعرض قطعة فريدة من عصر الدولة الوسطى

الموكب الجنائزي بالمتحف
الموكب الجنائزي بالمتحف المصري بالتحرير
 يعرض المتحف المصري بالتحرير، نموذجًا خشبيًا فريدًا من عصر الدولة الوسطى، اكتُشف في سقارة ويعرض بالطابق العلوي بالمتحف لموكب جنائزي يجسد موائد عامرة بالطعام والشراب، وصناديق وسلال مليئة بالملابس والمجوهرات الثمينة، وكلها تسير في طريقها الأخير لتُدفن مع صاحبها. 

 

عرض النموذج الخشبي للموكب الجنائزي بالمتحف المصري بالتحرير 

 واعتقد المصريون القدماء، أن الحياة تستمر بعد الموت، فكانوا يزودون المقابر بكل ما يضمن للمتوفى الرفاهية في العالم الآخر، وكان ذلك يعنى حاجة المتوفى إلى الطعام والشراب وكافة الأدوات المستخدمة في الحياة الدنيا؛ ولهذا وضعت تلك الأشياء داخل المقابر، إضافة إلى ذلك؛ فإنهم كانوا يأملون في استمرار إحضار القرابين من الطعام والشراب إلى المقابر. 

 

 

 وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير يستقبل الزائرين يوميا، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد حجز تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه يتم إغلاق باب حجز تذاكر الدخول بالمتحف المصري بالتحرير في تمام الساعة الرابعة مساءً.

 وأشارت الوزارة إلى أن أسعار تذاكر الزيارة تبدأ من 30 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، فيما تصل أسعار تذاكر الزيارة للزائرين الأجانب الي 550 جنيها، وتصل إلي 275 جنيها للطلاب من الزائرين الأجانب.

 

قواعد التصوير داخل المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن يسمح بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانًا" ويسمح فقط بدون فلاش، كما يتم السماح بالدخول المجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات.

