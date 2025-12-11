الخميس 11 ديسمبر 2025
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم أنتوني هوبكنز

أنتوني هوبكنز، فيتو
أنتوني هوبكنز، فيتو
كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الفنان العالمي أنتوني هوبكنز خلال حفل ختام الدورة الخامسة من المهرجان المقامة حاليا في مدينة جدة.

 

ويحضر حفل الختام عدد من نجوم ونجمات الفن، مثل الممثل العالمي جون ديب، والهندي سالمان خان، ويسرا، ودرة، ومي عمر، والمخرج محمد سامي، والإعلامية  ريا أبي راشد وغيرهم.

 

كيرستن دنست

وفي وقت سابق نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيرستن دنست.  

 

كيرستن دنست في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وأكدت كيرستن خلال جلستها، أنها الزيارة الأولى التي تزور فيها الشرق الأوسط، مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة. 

وأشارت إلى أنها مع نهاية كل فيلم سينمائي نقدمه تكتب رسالة ختام كأنها وداع للدور الذي تقدمه. 

 

تكريم مايكل كين

وكان  مهرجان البحر الأحمر السينمائي كرم أيضا  النجم العالمي مايكل كين؛ تقديرا لمسيرته الفنية. 

 

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه: "إنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

 

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثرا كبيرا من الفنانين، ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

 

 

