سلمان خان وجوني ديب ومحمد سامي ومي عمر، أبرز نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة المقام بالسعودية وسط توافد كبير من نجوم الفن.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشهد حفل ختام المهرجان حضور كل من؛ النجم الهندي سلمان خان والعالمي جوني ديب والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر ويسرا وغيرهم.

ويقام حاليا حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وسط حضور كبير لنجوم ونجمات الفن.

كيرستن دنست

وفي وقت سابق نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيرستن دنست.

كيرستن دنست في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وأكدت كيرستن خلال جلستها، أنها الزيارة الأولى التي تزور فيها الشرق الأوسط، مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة.

وأشارت إلى أنها مع نهاية كل فيلم سينمائي نقدمه تكتب رسالة ختام كأنها وداع للدور الذي تقدمه.

تكريم مايكل كين

وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي كرم أيضا النجم العالمي مايكل كين؛ تقديرا لمسيرته الفنية.

وقال “مايكل” في كلمة مؤثرة له خلال تكريمه: "إنه من الطبقة التي يطلق عليها “حمقى الطبقة العاملة في لندن”، مشيرا إلى أنه كان من عائلة فقيرة، ولكن حالفه الحظ، واستغل الفرصة، وأصبح من أهم النجوم العالميين وأغناهم.

وشهد حفل تكريم مايكل كين تأثرا كبيرا من الفنانين، ومنهم مي عمر التي حرصت على التصفيق له.

