وتريات الإسكندرية تستعيد ذكريات موسيقى البيتلز بسيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة عازف الفيولينة الدكتور عثمان المهدى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية".

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض مختلف أشكال الفنون العالمية ويتضمن مجموعة من أعمال موسيقى البيتلز التى أثرت الحياة الموسيقية فى العالم خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دورا فعالا فى الحياة السياسية والاجتماعية الدولية، كما تأثرت بها حركات التحرر والسلام لما حملته من معانى سامية ورسائل إيجابية.

المايسترو شريف محيى الدين

الجدير بالذكر ان المايسترو شريف محيى الدين حاليًا هو القائد الأساسى لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية والذى تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

ومن ناحية أخرى تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد حيث تقيم حفلًا لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى عماد عادل بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومصاحبة عازف البيانو جريج مارتن مع فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 10 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

