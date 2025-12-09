لليوم الثاني، السفارات المصرية بالإمارات وعُمان وأذربيجان وجورجيا تستقبل الناخبين للتصويت بالدوائر المُلغاة

18 حجم الخط

تواصل السفارات والقنصليات المصرية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وأذربيجان وجورجيا، فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين هناك، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى، والتي تُجرى للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري.

انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل.

وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.



الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

ضوابط التصويت للمصريين في الخارج

وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات: أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

