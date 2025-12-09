عمرو عبد الحافظ: التيارات الدينية تؤمن بأفكار شديدة القسوة ولا تناسب العصر

18 حجم الخط

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أحد أخطر الإشكاليات المنهجية الكبرى التي وقع فيها الإسلاميون خلطهم العميق بين الإسلام والمسلمين، وبين الديني الثابت والبشري المتغير».

أزمات الإسلام السياسي

وأوضح أن التيارات الدينية تعاملت مع كل ممارسة سياسية اعتمدها المسلمون الأوائل باعتبارها جزءًا من الدين ذاته، دون إدراك لحدود الزمان والمكان والظروف التي صاغت تلك التجارب..

وأضاف عبد الحافظ أن هذا الخلط أنتج أفكار لا تناسب العصر شديدة القسوة، تحلم بالعودة إلى مفردات زمن مضى بزعم أن الدين لا يتحقق إلا بمحاكاة النموذج القديم، مشيرًا إلى أن الإسلاميين تجاهلوا أن أغلب ما يرفعونه اليوم ليس نصًا دينيًا ثابتًا، بل اجتهادًا بشريًا قديمًا لا يصلح بالضرورة لعالم تتغير فيه المعايير السياسية والاجتماعية كل يوم.

وأكد أن هذه الأزمة الفكرية لا تنفصل عن تراجع حضور الإسلاميين في المنطقة، موضحًا أن السياسات الخليجية الأخيرة، ومنها القرارات المتعلقة ببعض الدعاة البارزين، تعكس نهاية مرحلة كانت الجماعات الإسلاموية تتمتع فيها بنفوذ غير مبرر داخل المجال العام».

أزمة سحب جنسية طارق السويدان

وشهدت الكويت هذا الأسبوع واحدة من أكثر الخطوات حسمًا في ملف الإسلاميين داخل الخليج، بعد نشر الجريدة الرسمية مرسومًا يقضي بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان، المعروف بقربه الفكري والتنظيمي من جماعة الإخوان المسلمين.

والقرار الذي شمل أيضًا من اكتسبوا الجنسية بالتبعية، أعاد تسليط الضوء على موقع الإسلام السياسي داخل دول الخليج، خصوصًا مع تراجع حضور رموزه في السنوات الأخيرة.

ويعد السويدان أحد أبرز الوجوه الدعوية التي لعبت أدوارًا سياسية خلال العقد الماضي، إذ ارتبط اسمه بدعم موجة الربيع العربي وخطابات الحشد المرتبطة بها، قبل أن يتراجع لاحقًا عن كثير من مواقفه بعد تحوّل المزاج الإقليمي وتبدّل موازين القوى.

ورغم نشاطه الإعلامي والفكري، ظل حضوره محل جدل في الكويت نظرًا لارتباطاته الأيديولوجية بالإخوان، وهي ارتباطات تثير حساسية متزايدة داخل المنطقة منذ أعوام.

ويأتي القرار الكويتي متزامنًا مع تشدد أمريكي غير مسبوق تجاه جماعة الإخوان، بعد سلسلة عقوبات وتصنيفات طالت شخصيات وكيانات مرتبطة بالتنظيم.

ورغم أن قطر تبقى خارج دائرة هذه الضغوط حاليًا، تشير تقارير غربية إلى وجود ترتيبات سياسية جديدة في المنطقة ستدفع دولًا عربية إلى إعادة تقييم علاقة مؤسساتها بالدعاة والسياسيين المنتمين للتيارات الإسلامية وهو ما يضع خطوة الكويت في سياق سياسي أوسع يتجاوز شخصية السويدان نحو إعادة رسم حدود حضور الإسلام السياسي في الخليج.

