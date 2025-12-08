الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية  ارتفاعها بشكل جماعي بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين. 
 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 41980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 51467 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 18966 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 16996 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.935 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 41762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 51196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 18866 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 12794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان ؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX35 5 محفزات تحتاجها البورصة المصرية أخبار البورصة اليوم أداء البورصة المصرية

مواد متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاض الفراخ البيضاء.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في الختام.. وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads