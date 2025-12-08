تعليق الغرف السياحية على تسهيلات زيادة الطاقة الفندقية في مصر

18 حجم الخط

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتحركات الأخيرة التي قامت بها الدولة والتسهيلات التي منحتها في سبيل سعي الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الطاقة الفندقية بمصر بصورة كبيرة.

جهود الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية بمصر

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن تلك التحركات المهمة تعزز جهود الدولة في الوصول بأعداد السائحين الي 30 مليون سائح كما هو متضمن بمخططاتها لتنمية القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

وأكد اتحاد الغرف السياحية أن هذه التحركات جاءت استجابة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمطالب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر سعيا لتحقيق طفرات سياحية مستمرة بما يعزز في النهاية من دور ودعم صناعة السياحة للاقتصاد القومي، كما أنها تأتي تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية قطاع السياحة وضرورة مساندته خدمة للصالح العام والاقتصاد القومي.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن القطاع السياحي كان على موعد مع عدد من الأخبار السارة الأيام الماضية، في مقدمتها القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنح حوافز لتحويل المباني والشقق السكنية الي فندقية، بحيث يتم نهاية إعفاء كل من يرغب في تحويل نشاط المبني أو الشقق من سكنية إلى فندقية من سداد رسوم التحسين المقررة في هذا الأمر.

وأوضح الشاعر أن هذا القرار كان قد طالب به الاتحاد خلال عدة لقاءات مع رئيس الوزراء واللجنة الوزارية السياحية، وقد ساند هذا المطلب شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي أعد تقارير ومذكرات تكشف الاهمية الكبيرة لمثل هذا القرار، لينتهي الأمر باستجابة كريمة ومشكورة من مجلس الوزراء.

تحويل الشقق والمباني من سكني الى فندقي

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن هذا الإعفاء سوف يشجع المواطنين خاصة في المحافظات السياحية غير الساحلية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وغيرهم في تحويل الشقق والمباني من سكني الى فندقي مما يلبي متطلبات النمو السياحي بزيادة الطاقة الفندقية بتلك المدن، كما نوه الشاعر الى اهمية تطبيق هذا القرار كذلك في المدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كما أعلن السيد رئيس الوزراء.

وأضاف الشاعر أن التحرك الإيجابي الثاني الذي أسعد القطاع السياحي الاجتماع المهم الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، والذي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، لتعظيم العائد السياحي، وأكد حسام الشاعر أن هذه التحركات بأهم منطقة أثرية في العالم من شأنها أن تضيف طاقة فندقية بتلك المنطقة المهمة خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بجانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة، كل هذا من شأنه تحقيق ما تطمح إليه الدولة وأكده رئيس الوزراء من إضافة حوالي 10 آلاف غرفة فندقية بتلك المنطقة وما يجاورها من مناطق

مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وكشف الشاعر عن نقطة إيجابية مهمة حيث أن كل التحركات السابقة تمت بالتنسيق التام وعلي اعلي مستوي ما بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي مما يؤكد أهمية الشراكة بين الجانبين وهو ما تحرص عليه الدولة

كما أشاد الشاعر بالزيارات التي أجراها رئيس الوزراء إلى منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة مؤكدا أن كل تلك التحركات الإيجابية من شأنها أن تؤدي الى مضاعفة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة من صناعة السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.