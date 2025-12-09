طريقة احتساب الفائدة الجديدة في حساب ميجا توفير من بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طريقة احتساب العائد الجديد في حساب ميجا توفير.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن طريقة احتساب العائد تتم على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفق الشرائح الآتية:

الشرائح

0 - 49,999 جم(0%)

"50,000 - 999,999جم

شهرى 11.75%​

ربع سنوي

12.25%

سنوي

12.75%

"

"1,000,000 - 9,999,999 جم

شهرى

13.75%​​

ربع سنوي

14.25%

سنوي

14.75% "

"10,000,000 - 19,999,999 جم

شهرى

16.75%​

ربع سنوي

17.25%

سنوي

17.75%

"

"من 20,000,000 جم فأكثر

شهري

17.75%

ربع سنوي

18.00%

سنوي

18.25%​​

الحد الأدنى للعائد المضاف 5 جم

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة تفاصيل حملة الذهب الجديدة التي تم إطلاقها بمعرفة البنك لمدة ​3 أشهر من بداية نوفمبر 2025.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن المنتجات المستهدفة في الحملة تشمل ما يلي:

​الحسابات الجارية والتوفير والودائع لأجل والشهادات الادخارية.

​الحد الأدنى للإيداع الجديد:

​250 ألف جم (للعملاء الأفراد الجدد).

مليون جم (العملاء الأفراد الجدد والعملاء الحاليين الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون فأكثر + العملاء الجدد من شركات Local business).

مع الالتزام بالحد الأدنى لكل منتج.

العملاء المستفيدون (NTB):

إيداع من 250 ألف جم – أقل من مليون جنيه.

وتشمل مزايا الحملة حصول العميل على سبيكة ذهب 0.25 جرام مرة واحدة (بدون تجميد)

إيداع من 1 مليون – 4.9 مليون جنيه (الأفراد أو شركات Local business).

يحصل العميل على سبيكة ذهب 1 جرام لكل مليون جم.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

إيداع من 5 مليون جنيه فأكثر (الأفراد أو شركات Local business).

يحصل العميل على 1.5 جرام ذهب لكل مليون جم، بحد أقصى 7.5 جرام ذهب.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

العملاء الحاليون (Upgrades):

العملاء الأفراد القائمون الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون جنيه، يحصلون على 50% من قيمة هدية العملاء الجدد.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

