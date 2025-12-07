الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

92.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة
البورصة
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 92.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.1 %و العرب على 6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 68.6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 %.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.282,8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.905,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.935 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 41762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 51196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 18866 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 12794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

