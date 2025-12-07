إخلاء سبيل عاطل متهم بالاعتداء على كلب بالضرب المبرح فى السلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بإخلاء سبيل عاطل متهم بالاعتداء على كلب بالضرب المبرح في مدينة السلام.

وقال المتهم إنه اعتدى على الكلب بالضرب بسبب نباحه المتواصل أثناء مروره في الشارع.

وأضاف، أن الكلب حاول مهاجمته فقام بالاعتداء عليه خوفا أن يؤذيه.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على كلب ضال بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

المتهم بالتعدي على كلب في السلام

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بمحافظة المنوفية، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاعتداء على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

