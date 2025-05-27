فيديو يرصد التعدى على كلب حتى الموت بالنزهة وتحرك عاجل من الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال مما تسبب فى نفوقه بالقاهرة.



فيديو يرصد التعدى على كلب حتى الموت بالنزهة

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال مما تسبب فى نفوقه.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، بالتعدى على كلب بالضرب مستخدمًا "عصا" مما تسبب فى نفوقه.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لقيام السيدة بإطعام الكلاب أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم مما تسبب فى تجمع أعداد كبيرة من الكلاب وتخوفه من تعرض عائلته للأذى منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.