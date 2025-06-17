الجنايات تواصل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما استولوا على 10.8 مليون جنيه مقابل عدم سداد الضرائب على خمور وسجائر

تواصل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

وخلال الجلسات الماضية استجوبت المحكمة شاهد الإثبات الذي أجاب عن سؤال للدفاع يتعلق بسبب التأخير في القبض على المتهمين، قائلا بأنه يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية، ولا يمكن الإفصاح عنها.

وأشار الشاهد إلى أنه قام بمراقبة المتهمين قبل الواقعة.



طلبات دفاع المتهمين

وطالب دفاع المتهمين باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس القطاع بـمصلحة الجمارك لسماع أقواله، كما طلب استخراج بيان بحالة وظيفة المتهمة الأولى في القضية مع استخراج بيان لوصف الاختصاصات الوظيفية لها.

كما طالب الدفاع بضم دفتر الحوادث المرورية المذكورة في القضية منذ بداية 2023، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من الملف الوظيفي للمتهم السابع، مع إضافة بيان الحالة الوظيفية له من حيث الاختصاص الوظيفي.

التحقيقات: المتهمون استولوا على 10 ملايين جنيه

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة 17 متهما، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير المعروفة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر موظفين عموميين، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.



المتهمون ارتكبوا جريمة تهريب جمركي

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والسادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بأن دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة التي ترأسها والمختصة بتفتيش فروع شركات التصدير، وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع؛ استجابة لرغبة المتهمة الأولى، واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.

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