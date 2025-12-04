مارلين واينز وسكاي بي مارشال يعلنان قائمة المرشحين لجوائز جولدن جلوب الـ83
أعلنت إدارة جوائز جولدن جلوب، رسميًّا، أن كلا من الممثلة السمراء مارلين واينز، والممثل سكاي بي مارشال، سيقومان بتقديم حفل الإعلان عن قائمة المرشحين بالفوز بجوائز جولدن جلوب، في نسختها الـ83.
ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز جلون جلوب، في حفل مقتضب، بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، علي أن يقام الحفل بتاريخ 11 يناير 2026.
جولدن جلوب تضيف فئة "أفضل بودكاست" في جوائز عام 2026
أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الأمريكية، إضافة فئة جديدة، لقائمة جوائزها للعام المقبل 2026.
وذكرت جولدن جلوب في بيان لها، عبر صفحاتها الرسمية، وموقعها الرسمي، إضافة جائزة "أفضل بودكاست" بداية من العام المقبل.
وأعلن رسميًّا عن أسماء الفائزين بجائزة جولدن جلوب لعام 2025.
القائمة الكاملة لجوائز الجولدن جلوب الـ 82
جائزة أفضل فيلم درامي
THE BRUTALIST
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
EMILIA PÉREZ
أفضل فيلم رسوم متحركة
FLOW
الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر
WICKED
أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية
EMILIA PÉREZ– FRANCE
أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي
فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
أفضل أداء لممثل في فيلم درامي
أدريان برودي - THE BRUTALIST
أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
ديمي مور - THE SUBSTANCE
أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ
أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
كيران كولكين - A REAL PAIN
أفضل مخرج – فيلم سينمائي
برادي كوربيت - THE BRUTALIST
أفضل سيناريو – فيلم سينمائي
بيتر ستروغان – CONCLAVE
أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي
TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS
أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي
“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما
SHŌGUN
أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
HACKS
أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون
BABY REINDEER
أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما
ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما
هيرويوكي سانادا - SHŌGUN
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
جين سمارت - HACKS
أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا
جيريمي ألين وايت - THE BEAR
أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
كولين فاريل - THE PENGUIN
أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون
جيسيكا جانينج - BABY REINDEER
أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون
تادانوبو أسانو - SHŌGUN
أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون
آلى وونج - ALI WONG: SINGLE LADY
