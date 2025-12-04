مارلين واينز وسكاي بي مارشال يعلنان قائمة المرشحين لجوائز جولدن جلوب الـ83

18 حجم الخط

أعلنت إدارة جوائز جولدن جلوب ، رسميًّا، أن كلا من الممثلة السمراء مارلين واينز، والممثل سكاي بي مارشال، سيقومان بتقديم حفل الإعلان عن قائمة المرشحين بالفوز بجوائز جولدن جلوب، في نسختها الـ83.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز جلون جلوب، في حفل مقتضب، بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، علي أن يقام الحفل بتاريخ 11 يناير 2026.

جولدن جلوب تضيف فئة "أفضل بودكاست" في جوائز عام 2026

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الأمريكية، إضافة فئة جديدة، لقائمة جوائزها للعام المقبل 2026.

وذكرت جولدن جلوب في بيان لها، عبر صفحاتها الرسمية، وموقعها الرسمي، إضافة جائزة "أفضل بودكاست" بداية من العام المقبل.

وأعلن رسميًّا عن أسماء الفائزين بجائزة جولدن جلوب لعام 2025.

القائمة الكاملة لجوائز الجولدن جلوب الـ 82

جائزة أفضل فيلم درامي

THE BRUTALIST

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

WICKED

أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

EMILIA PÉREZ– FRANCE

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادي كوربيت - THE BRUTALIST

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

HACKS

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

BABY REINDEER

أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما

ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

كولين فاريل - THE PENGUIN

أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

جيسيكا جانينج - BABY REINDEER

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

آلى وونج - ALI WONG: SINGLE LADY

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.