أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 506 درهما، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 449 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 385 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

استعاد الذهب بعضًا من زخمه اليوم الأربعاء، إذ تمسّك المستثمرون بتوقعات خفض معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي، في وقت تترقّب فيه الأسواق سلسلة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، بينما قفزت الفضة إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4212.50 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4250.80 دولارًا للأونصة.

وعزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت تباطؤًا طفيفًا في النمو، توقعات خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر، فيما تتوقع كبرى بيوت السمسرة أيضًا بدء دورة تيسير نقدي.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 53 طنًا من الذهب في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 36% على أساس شهري، في أكبر صافي طلب شهري منذ بداية عام 2025.

وسجّل المعدن الأبيض ارتفاعًا بنسبة 0.4% إلى 58.73 دولارًا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 58.94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.