8 ساعات لوضع مكياج جيمي كامبل باور في مسلسل STRANGER THINGS (فيديو)

نشرت شبكة نتفليكس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو، يرصد التحول الأسطوري للممثل الشاب جيمى كامبل باور، ليظهر بشخصية الشرير يفكنا من مسلسل STRANGER THINGS.

وكشف الفيديو أن وضع المكياج لشخصية فيكنا، يستغرق 8 ساعات من العمل الدقيق والصعب.

https://x.com/NetflixTudum/status/1994088831973261761

نتفليكس تطرح القسم الأول من الموسم الأخير لـ STRANGER THINGS

وطرحت رسميا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

وأعلنت شبكة نتفليكس، عن مدة حلقات الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير لمسلسلها الشهير Stranger Things.

ويتكون الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things، من ٤ حلقات جاءت مدتها كالتالي:ـ

الحلقة ١: ساعة و٨ دقائق

الحلقة ٢: ٥٤ دقيقة

الحلقة ٣: ساعة و٦ دقائق

الحلقة ٤: ساعة و٢٣ دقيقة

وشوقت الممثلة الشابة مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:

Episode 1 - The Crawl

Episode 2 - The Vanishing of Wheeler

Episode 3 - The Turbow Trap

Episode 4 - Sorcerer

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

