"إعلام الأزهر" تطلق مؤتمرها الدولي عن الإعلام الدعوي وبناء الإنسان السبت

تطلق كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر يوم السبت المقبل مؤتمرها الدولي السادس تحت عنوان: «الإعلام الدعوي وبناء الإنسان»، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور عدد من كبار القيادات الدينية والأكاديمية، حيث يشارك في الافتتاح كلٌّ من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عيَّاد، ورئيس جامعة الأزهرالدكتور سلامة داود، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، وعدد من عمداء الكليات، إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين في الإعلام والدعوة وعلوم الاتصال.

رؤية الأزهر الشريف في توظيف القوة المتزايدة للإعلام الدعوي في بناء الوعي الإنساني

ويأتي المؤتمر هذا العام ليعكس رؤية الأزهر الشريف في توظيف القوة المتزايدة لـ الإعلام الدعوي في بناء الوعي الإنساني وترسيخ قيم الوسطية والاستنارة في ظل التحولات الرقمية الراهنة. فمع تمدد المنصات الإلكترونية واتساع رقعة التأثير الاتصالي، أصبح الخطاب الدعوي أمام مسؤولية مضاعفة تستلزم الجمع بين الأصالة العلمية والمهنية الإعلامية، بما يضمن حماية الهوية وتقوية الانتماء ومواجهة موجات الاضطراب الفكري التي يعيشها العالم المعاصر.

قراءة معمقة لدور الإعلام في تشكيل وعي الشباب وتعزيز الأمن الفكري

وأكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقدّم قراءة معمقة لدور الإعلام في تشكيل وعي الشباب وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ السلوكيات الإيجابية، مستعرضًا مستويات متعددة من التفاعل بين الخطاب الديني ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية. كما يناقش التحديات المستجدة التي أفرزتها بيئة الاتصال الحديثة، خاصة ما يتعلق بسرعة انتشار المعلومات، وتنامي تأثير المنصات، وتغيّر طرق تفاعل الجمهور، وما يترتب على ذلك من ضرورة تطوير مهارات القائمين بالدعوة والإعلام على حد سواء.

المؤتمر الدولي عن الإعلام الدعوي، فيتو

فيما أوضح الدكتور عبد الراضي حمدي وكيل الكلية لشئون الطلاب ومقرر المؤتمر، أن جلسات المؤتمر تسعى إلى بلورة منظومة جديدة للإعلام الدعوي، تستند إلى رؤية أزهرية أصيلة تستوعب تعقيدات العصر وتوظف التكنولوجيا لخدمة الرسالة الدينية، مع التركيز على بناء الإنسان القادر على التفكير الرشيد واتخاذ القرار الواعي والانخراط الإيجابي في المجتمع. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز قدرة المؤسسات الدينية والإعلامية على إنتاج خطاب متوازن يحافظ على ثوابت الهوية، ويُرسّخ معاني الرحمة والمواطنة والاعتدال، ويقدّم إجابات علمية رصينة على التحديات الفكرية والسلوكية المعاصرة.

وبيَّن الدكتور سامح عبد الغني وكيل الكلية للدراسات العليا وأمين عام المؤتمر، أن مؤتمركلية الإعلام بجامعة الأزهر – في نسخته السادسة – يعمل على مواصلة دوره في دعم الأبحاث المتخصصة، وتطوير الخطاب الدعوي، وإطلاق مسارات جديدة للتواصل الفاعل مع الجمهور، مُجسِّدًا رؤية الأزهر الشريف في أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة نقل للرسالة، بل أصبح شريكًا أصيلًا في بناء الوعي وصناعة الإنسان.

