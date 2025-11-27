رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات "حياة كريمة" ببني سويف

18 حجم الخط

تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومراجعة جاهزية المنظومة التشغيلية، خلال زيارة موسعة إلى محافظة بني سويف، رافقه خلالها الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، والعميد محمد جلال استشاري قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

واستقبلت المهندس أحمد جابر خلال الزيارة المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، حيث عقد اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس ضم رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الشركة وممثلي القطاعات الفنية والتشغيل والصيانة والتخطيط، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" الجارية بعدد من المراكز والقرى.

الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من جميع الأعمال بالمواعيد المحددة

وخلال الاجتماع، شدد رئيس القابضة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من جميع الأعمال بالمواعيد المحددة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة الفنية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات التحصيل، وتقليل الفاقد من المياه.

تفقد مشروعات المحطات والمواقع التنفيذية

وعقب الاجتماع، قام المهندس أحمد جابر بجولة ميدانية شملت المرور على عدد من المشروعات والمحطات الإستراتيجية بالمحافظة، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، وعلى رأسها:

محطة الصرف الصحي بتزمنت – مشروع التحويل للمعالجة الثلاثية

حيث تابع رئيس القابضة الأعمال المنفذة لتحويل محطة المعالجة من الثنائية إلى الثلاثية، واستمع إلى شرح من المسئولين والمسؤولين حول حجم الأعمال المنفذة للمشروع لضمان استدامة تقديم الخدمة بشكل جيد.

كما تفقد الأعمال داخل الغابة الشجرية ببياض العرب التي تعتمد على مياه محطة معالجة الصرف الصحي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 21 ألف م³/يوم، بينما تصل الطاقة الاستيعابية للغابة إلى 14 ألف م³/يوم.

وتضم الغابة 470 ألف شجرة تمت زراعتها على مساحة تصل إلى 750 فدانًا، ما يجعلها أحد أهم مشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة وتحسين البيئة بالمحافظة.

وتفقد المهندس أحمد جابر الأعمال الجارية بمحطة مياه الشرب بقرية الفقاعي، وهي محطة جديدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، بطاقة تصميمية 8600 م³/يوم وعلى مساحة ألف م²، حيث تابع موقف التنفيذ ومعدلات الإنجاز وفق البرنامج الزمني والمخططات الفنية للمشروع.

وشملت الجولة متابعة الأعمال بمحطة مياه كفر ناصر، إحدى المحطات التي تخدم تجمعات ريفية واسعة ضمن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية، حيث استمع رئيس القابضة إلى عرض عن حجم الأعمال المنفذة، وخطط استكمال الشبكات وخطوط الربط لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات مياه الشرب بالمنطقة.

محطة معالجة الصرف الصحي كوم أبو راضي – بطاقة تصميمية 20 ألف م³/يوم

كما تفقد رئيس الشركة القابضة محطة معالجة الصرف الصحي كوم أبو راضي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد المهندس أحمد جابر أن المتابعة الميدانية للمشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرص الشركة القابضة على تسريع وتيرة العمل داخل مشروعات “حياة كريمة”، وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المستهدفة.

وشدد على أن الشركة القابضة مستمرة في تقديم الدعم الفني والإداري لشركة بني سويف، ومتابعة التنفيذ بشكل يومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة للتنمية.

