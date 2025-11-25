تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، العثور على بقايا مدينة في أوزبكستان

18 حجم الخط

عثر عدد من علماء في معهد سمرقند للآثار في منطقة قاشقاداريا بأوزبكستان على أنقاض مدينة عمرها أكثر من ألفي عام.

العثور على بقايا مدينة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد في أوزبكستان



واكتُشف المعلم الأثري على تلة بابورتيبا في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين.

وجاء في بيان صادر عن المعهد: "اكتشف علماء معهد سمرقند للآثار مؤخرا على تلة في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين معلما قديما، حيث تم العثور على بقايا مدينة حصينة تعود إلى الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي".



وأوضح الباحث في المعهد سنجار عبد الرحيموف أنه تم اكتشاف جدران دفاعية وغرف حراسة وورش فخار وجرار وعدد كبير من المنتجات الخزفية، مما يشير إلى أن الحياة في المدينة استمرت لفترة طويلة. ويُعتقد أن القصر أو المعبد وقع في وسطها. كما تم العثور على بقايا قاعة كبيرة وعدة غرف وأجزاء من لوحات جدارية.

وأضاف: "تم صنع التماثيل الخزفية والجرار والأواني بدقة فائقة. ومن بين الاكتشافات تماثيل مميزة من عصرالدولة السلوقية والعصر الكوشاني. واتضح لاحقا أن حرفة الفخار وفن معالجة الحجر كانت شائعة هناك".

ووفقا للعلماء فإن عام 2025 فقط شهد اكتشاف أكثر من 100 معلم أثري جديد نتيجة للبحوث الأثرية التي أجريت في واحة قاشقاداريا، وبلغ إجمالي عددها أكثر من 1500 معلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.