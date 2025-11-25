الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، العثور على بقايا مدينة في أوزبكستان

العثور على بقايا
العثور على بقايا مدينة بأوزباكستان، فيتو
18 حجم الخط

عثر عدد من علماء في معهد سمرقند للآثار في منطقة قاشقاداريا بأوزبكستان على  أنقاض مدينة عمرها أكثر من ألفي عام. 

العثور على بقايا مدينة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد في أوزبكستان


واكتُشف المعلم الأثري على تلة بابورتيبا في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين.

وجاء في بيان صادر عن المعهد: "اكتشف علماء معهد سمرقند للآثار مؤخرا على تلة في قرية باستطول بمقاطعة كاماشين معلما قديما، حيث تم العثور على بقايا مدينة حصينة تعود إلى الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي".


وأوضح الباحث في المعهد سنجار عبد الرحيموف أنه تم اكتشاف جدران دفاعية وغرف حراسة وورش فخار وجرار وعدد كبير من المنتجات الخزفية، مما يشير إلى أن الحياة في المدينة استمرت لفترة طويلة. ويُعتقد أن القصر أو المعبد وقع في وسطها. كما تم العثور على بقايا قاعة كبيرة وعدة غرف وأجزاء من لوحات جدارية.

وأضاف: "تم صنع التماثيل الخزفية والجرار والأواني بدقة فائقة. ومن بين الاكتشافات تماثيل مميزة من عصرالدولة السلوقية والعصر الكوشاني. واتضح لاحقا أن حرفة الفخار وفن معالجة الحجر كانت شائعة هناك".

ووفقا للعلماء فإن عام 2025 فقط شهد اكتشاف أكثر من 100 معلم أثري جديد نتيجة للبحوث الأثرية التي أجريت في واحة قاشقاداريا، وبلغ إجمالي عددها أكثر من 1500 معلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوزبكستان معهد سمرقند التماثيل الخزفية سمرقند

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يغادر إلى سمرقند للمشاركة في المؤتمر العام لليونسكو

باحثة: لا يوجد دليل أثري أو تاريخي على وجود هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى

سيكون أعظم اكتشاف أثري بالقرن الحديث، زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الملك خوفو (فيديو)

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

النسبة المطلوبة لفوز مرشحي المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads